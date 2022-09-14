 عضو نقابة الأطباء: لم ترد لنا أي شكوى من أهل طالبة طب جامعة طنطا المتوفاة - بوابة الشروق
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عضو نقابة الأطباء: لم ترد لنا أي شكوى من أهل طالبة طب جامعة طنطا المتوفاة

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 11:53 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 11:53 م

أكد الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، عدم ورود أي شكوى لهم من أهل طالبة كلية الطب الراحلة اسراء عبد النبي التي رحلت نتيجة جراح بتهمة الإهمال الطبي وقتلها بالخطأ، كما لم يصلهم شكوى من النيابة أو جهة العلاج الحر.

وطالب في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس"، أسرة الطالبة الراحلة اسراء بالتقدم بشكوى لنقابة الأطباء للتحقيق، موضحا أنه إذا ثبت الاهمال الطبي للطبيب المعالج هناك العديد من العقوبات تصل العقوبة إلى الفصل.

وتباشر جهات التحقيق بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية التحقيقات في البلاغ الذي تقدمت به أسرة الفتاة إسراء محمد عبد النبي الحسيني، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة طنطا، تتهم فيه أحد الاطباء بأحد المراكز الطبية بالإهمال والتسبب في وفاتها.

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