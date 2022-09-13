 الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 4:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 4:21 م

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد صبري السيد عزب؛ للتعزية في وفاة المرحوم اللواء أسامة فاروق شرابي، وإبلاغ أسرته خالص عزائه ومواساته.


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