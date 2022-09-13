الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية

الأكثر قراءة
مرتضى منصور يطالب رئيس الوزراء بالتدخل لإنقاذ صفقات الزمالك
مرتضى منصور لجمهور الزمالك: «أنا على أخري».. وتعاقدنا مع صبحي سليم
هل تتراجع الري عن مشروع تأهيل الترع؟.. متحدث الوزارة يجيب
قاتل مواطن داخل مسجد أثناء خطبة الجمعة يمثل جريمته بالدقهلية
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
راض جدًاغير راضمحايد
النتـائـج
تصويت
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد صبري السيد عزب؛ للتعزية في وفاة المرحوم اللواء أسامة فاروق شرابي، وإبلاغ أسرته خالص عزائه ومواساته.