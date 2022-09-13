الجزائر: إرهابي بمنطقة الساحل يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قيام إرهابي، التحق بالجماعات الإرهابية في عام ٢٠١٢ بمنطقة الساحل الأفريقي، بتسليم نفسه للسلطات العسكرية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الجزائري، سلم الإرهابي "تيرمزي أحمد بن البشير"، والملقب ب "عمر"، أمس الإثنين نفسه للسلطات العسكرية بالناحية العسكرية السادسة.

وأضاف البيان أن الإرهابي كان بحوزته رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومخزنان للذخيرة، و٢٧ طلقة مختلفة الأعيرة، وجهاز إرسال واستقبال.

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيانها، أن مثل هذه العمليات النوعية تؤكد من جديد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد.