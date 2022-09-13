روسيا: مقتل وإصابة أكثر من 800 من الجنود والأوكرانيين والمرتزقة في يوم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن الخسائر في صفوف الجنود الأوكرانيين والمسلحين الأجانب تجاوزت 800 فرد بين قتيل وجريح خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة " ار تي " بالعربية عن المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف القول إن هذه الخسائر جاءت جراء ضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية، استهدفت مواقع عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق بدونيتسك ونيكولايف وزابوروجيه وخاركوف.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت أمس الاثنين أن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على أكثر من 20 موقعا خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ظل استمرار تقدمها السريع نحو الشرق.

وأفادت هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير بأن موقف "تحرير مناطق تخضع للاحتلال الروسي في منطقتي خاركيف ودونيتسك مستمر".