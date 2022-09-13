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اعتمدت النجمة الشابة إيل فانينج إطلالة أنثوية بفستان يجمع بين اللونين الأسود والوردي، ولفتت الأنظار إليها فور وصولها على السجادة الذهبية لحفل توريع جوائز إيمي لعام 2022.

وبدأ منذ قليل توافد النجوم المرشحين على السجادة الذهبية للدورة الرابعة والسبعين من حفل الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية؛ المانحة لجوائز إيمي لعام 2022، وتم استبدال السجادة الحمراء الرسمية بالسجادة الذهبية، كما حرص منظمو الحفل على تعطيرها بعطر خاص استعدادا لاستقبال النجوم.

يقام الحفل بمدينة لوس أنجلوس ومن المقرر أن يتم إذاعته مباشرة على فضائية "NBC" و "Peacock"، إلى جانب "OSN" التي أعلنت انضمامها مؤخرا للفضائيات المختصة بإذاعة الحفل، وتم اختيار الممثل الكوميدي كينان طومسون لتقديم حفل هذا العام.