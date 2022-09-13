يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على معظم الأنحاء اليوم الثلاثاء.

ويتوقع الخبراء أن يكون الطقس حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح ليلًا على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، وتظهر شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 34 22

6 أكتوبر 34 23

بنهــــا 33 24

دمنهور 32 24

كفر الشيخ 31 24

المنصورة 33 23

دمياط 31 25

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 24

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 33 23

شلاتين 37 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 24

وادي النطرون 32 22

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 21

العريش 32 24

رفح 31 23

الطور 34 24

كاترين 31 18

رأس سدر 34 23

نخل 34 17

طابا 33 24

نويبع 36 26

حلايب 33 27

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 35 26

مرسى علم 36 27

الفيوم 34 23

بني سويف 34 22

المنيا 35 22

أسيوط 35 21

سوهاج 37 23

قنا 40 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادي الجديد 39 22

أبوسمبل 40 26

أبو رماد 40 26

رأس حدربة 33 28