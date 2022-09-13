السجن 5 سنوات مع العزل لمساعد سائق قطار وملاحظ تسببا في تصادم بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، كلٍ من: "ع.م.ع"، مساعد سائق قطار، و"ح.م.إ"، ملاحظ تشغيل قطارات، بالسجن لمدة 5 أعوام، وعزلهم من وظيفتهم لمدة 3 أعوام؛ لاتهامهم بالاحمال وإتلاف المال العام، وذلك في القضية المُقيدة برقم 632 لسنة 2022 جنايات العطارين.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العطارين يفيد تلقيه إشارة من شرطة السكة الحديد، حول وقوع حادث تصادم بين "قطار وجرار"، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب على خط السكة الحديد وذلك أثناء مرورة في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات أن المتهم الأول: والمعين مساعد سائق بمحطة قطارات الإسكندرية، حصل على طقم تشغيل الجرار رقم 3219، وهو عبارة عن "يد العاكس، ويد الرباط" من مكتب تسليم الأطقم، رغم علمه بعدم وجود سائق، ثم صعد إلى الجرار، وقام بتركيب "يد العاكس" في مكانها بكنترول القيادة وحرك الجرار بمفرده، دون وجود السائق في الكابينة.

وأضافت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أن المتهم فعل ذلك دون انتظار خلو السكة الحديد أمامه، وهو ما نتج عنه وقوع حادث تصادم، وبذلك خالف بنود الفقرة 13 بالمادة رقم 111 من لائحة سلامه التشغيل، والتي تنص على "عدم تحرك أية قاطرة، ما لم يوجد بها قائد ومساعد".

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الثاني، "ملاحظ تشغيل السائقين بمحطة القطارات"، قام بالتوقيع للسائق في سجل الحضور والانصراف الموجود في حوزته، رغم علمه بعدم وجوده في مكان عمله، وسمح للمتهم الأول باستلام أطقم تشغيل الجررات لكل من الجرارين أرقام 2519 و3219 من العهدة الموجودة بحوزته، لاجراء المناورات المطلوبة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني فعل ذلك رغم علمه بعدم وجود السائق في كابينة القطار، مما أدى إلى وقوع حادث بين القطار والجرار داخل محطة السكة الحديد، ونتج عنها إصابة عدد من ركاب القطار، وتلفيات في القطار والجرار.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحق المتهمين حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: هشام السعودي السطوحي، وأمير مجدي منير، وأمين سر المحكمة، إبراهيم غريب.