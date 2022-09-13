زعيم القرم يطالب بحظر الشعارات المؤيدة لأوكرانيا وطرد مردديها من الجزيرة

تسعى قيادة شبه جزيرة القرم، التي سبق وأن ضمتها روسيا في عام 2014، إلى حظر استخدام الشعارات المؤيدة لأوكرانيا وترديد الأغاني التي تنتقد الجانب الروسي.

وانتقد زعيم القرم المعين من جانب روسيا سيرجي اكسيونوف، في تصريح أدلى به في سيمفيروبول اليوم الاثنين، انتشار مقاطع فيديو لمثل هذه الوقائع خلال الفعاليات الرسمية.

وقال أكسيونوف في حسابه على تليجرام: إن أي شخص ينظم أو يشارك في مثل هذه الفعاليات يجب أن يحاسب ويطرد من شبه الجزيرة". كما هدد أيضا بـاتخاذ "إجراءات أخرى" .

واستطرد زعيم شبه جزيرة القرم بالقول إن "مثل هذا السلوك يعد بمثابة خيانة للوطن. أولئك الذين يدعمون أوكرانيا عليهم المغادرة".

جدير بالذكر أنه يتم تداول مقاطع فيديو لم يتم التحقق منها على شبكة الإنترنت، يزعم أنه تم تصويرها في الحفلات الموسيقية الصيفية في شبه جزيرة القرم، وتحتوي على أغاني مناهضة للحرب باللغة الأوكرانية لفنانين أوكرانيين تم حظر موسيقاهم في روسيا.

بيد أنه من الصعب للغاية تحديد ما إذا كان قد تم تصوير مقاطع الفيديو هذه بدافع الجهل أو كاحتجاج سياسي متعمد.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014. ومنذ ذلك الوقت، تسعى القيادة في كييف لتحرير شبه الجزيرة.