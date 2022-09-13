توافد نجوم المسلسل الكوري "لعبة الحبار" على السجادة الذهبية لحفل توزيع جوائز إيمي لعام 2022، وكان النجم لي جونج جاي أول الحاضرين.

صنع المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار ــ Squid Game" التاريخ؛ بحصوله على 14 ترشيحا، بما في ذلك أفضل دراما، ليصبح أول مسلسل غير ناطق باللغة الإنجليزية يتنافس على الجائزة الأولى في جوائز صناعة البث الأمريكية المرموقة "إيمي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح دراما تلفزيونية تم إنتاجها بلغة أخرى غير الإنجليزية في فئة أفضل دراما لجوائز "إيمي"، ويتنافس مسلسل «لعبة الحبار» على اللقب مع سبعة مسلسلات أخرى.

بدأ منذ قليل توافد النجوم المرشحين على السجادة الذهبية للدورة الرابعة والسبعين من حفل الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية؛ المانحة لجوائز إيمي لعام 2022، وتم استبدال السجادة الحمراء الرسمية بالسجادة الذهبية، كما حرص منظمو الحفل على تعطيرها بعطر خاص استعدادا لاستقبال النجوم.

يقام الحفل الآن بمدينة لوس أنجلوس ويذاع مباشرة على فضائية "NBC" و "Peacock"، إلى جانب "OSN" التي أعلنت انضمامها مؤخرا للفضائيات المختصة بإذاعة الحفل، وتم اختيار الممثل الكوميدي كينان طومسون لتقديم حفل هذا العام.