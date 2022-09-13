تحرير 62 محضرا تموينيا لمخابز في دير مواس بالمنيا

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، عن تحرير حملة تموينية عدد 62 محضرًا تموينيًا بمخابز مركز ديرمواس.

وتشكلت حملة بقيادة مصطفى عبد الحكيم، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، والمفتشين على دائرة مركز ديرمواس، وأسفرت الحملة عن تحرير 62 محضرًا متنوعًا للمخابز.

وتنوعت المحاضر ما بين 15 محضر خبز ناقص الوزن، و6 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و6 محاضر صرف وتجميع، ومحضر عدم إعطاء بون صرف، و24 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل.

كما تم تحرير 6 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر توقف عن الإنتاج، ومحضر تجميع بطاقات تموينية.

وشدد وكيل وزارة التموين بالمنيا على تشديد الرقابة على جميع مخابز المحافظة ومتابعة الأسواق، وتستمر إدارة الرقابة بالمديرية حملاتها اليومية.