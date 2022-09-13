طالبتان بعلوم الإسكندرية تحصدان المراكز الأولى في مبادرة باحثون ما قبل التخرج

حصلت طالبتان في كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، على المركز الأول كأفضل بحث في مجال النانو تكنولوجي.

وجاء ذلك خلال المبادرة التي أطلقتها كلية العلوم جامعة طنطا بعنوان "مبادرة باحثون ما قبل التخرج على مستوى الجامعات المصرية"، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورعاية صندوق المبتكرين والنوابغ.

وحصدت الطالبتان، بسنت أمير محمد، ورولان سامي إبراهيم، المقيدتين بالمستوى الرابع ببرنامج الكيمياء الخاصة بكلية العلوم، المركز الأول في المسابقة.

بدوره هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الطالبتين الفائزتين بالمراكز الأولى بالمسابقة البحثية، كما استقبلتهما الدكتورة أماني إسماعيل عميد الكلية في مكتبها لتكريمهما.

وأشرف على البحث، الدكتور محمود محمد عمارة، أستاذ مساعد الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، حيث يدور موضوع البحث حول إعادة تدوير المخلفات البيولوجية للصناعات القائمة على المنتجات الزراعية في بناء مواد نانو مترية قادرة على استخدام ضوء الشمس في تنقية المياه من الملوثات العضوية وغير العضوية، وتعتبر المواد النانو مترية القائمة على المخلفات الزراعية مواد مستدامة وقابلة للتحلل الذاتي والبيولوجي، مما يجعلها صديقة للبيئة، في استخدامها في تنقية المياه بضوء الشمس يعد وسيلة موفرة للطاقة تحافظ على بيئة نظيفة من خلال الكيمياء الخضراء.