أعلن والي ولاية الجزيرة السودانية، إسماعيل عوض الله العاقب، لدى استقباله اليوم بالمهبط الرئاسي بمدني، قافلة دعم المتضررين بالسيول والأمطار التي سيرتها المؤسسة التعاونية الوطنية بالقوات المسلحة، عن انهيار أكثر من 40% من مدارس الولاية، وتأثر أكثر من 20 ألف أسرة بالسيول والأمطار.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مسا الثلاثاء، كشف والي الولاية عن تكوين لجنة عليا لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالسيول والأمطار، معبرًا عن فخره واعتزازه بالجهود التي قادتها القوات المسلحة، تجاه دعم المتضررين بالسيول والأمطار.

من جانبه أوضح قائد القافلة العقيد سرير مهدي، أن القافلة جاءت استجابة لتوجيه القائد العام للقوات المسلحة، بتوجيه إمكانيات القوات المسلحة لدعم المتأثرين بالسيول والأمطار.