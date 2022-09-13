ضبط 6 أطنان جبنة بيضاء وطن سماد ومبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالبحيرة

كشفت محافظة البحيرة عن جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة؛ لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة مجدي الخضر، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري، حملات مكبرة على المخابز والأسواق أسفرت عن ضبط ٣٠٠ صفيحة جبنة بيضاء بإجمالي ٦ أطنان مجهولة المصدر وتظهر عليها علامات التلف ظاهرياً، و٣٢ قرص جبن تركي زنة ٣٨٤ كيلو جرام مجهول المصدر، و٢٠٠ شيكارة بلاستيك مبشور يستخدم في صناعة الأدوات المنزلية البلاستيكية مجهول المصدر، و٤٠ كيلو قشطة مجهولة المصدر، و٢٠ طبق قشطة غير صالح للاستهلاك الآدمي، ٨ عبوات معجون كاكاو وآيس كريم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في كفر الدوار.

وبمركز إدكو تم ضبط ٩٧ عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وضبط بدال تموين لغلقه أثناء مواعيد العمل، و٣ محلات جزارة لعرضهم للبيع لحوم مكشوفة ومعرضة للتلوث، و٣ محلات مختلفة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مركز أبو حمص تم ضبط مصنع أعلاف يقوم بغش المستهلك بانقاص الوزن بمقدار ٤٠٠ جرام في وزن الشيكارة الواحدة، وتم التحفظ على طن أعلاف ذرة، وطن سماد مجهول المصدر.