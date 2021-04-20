مجموعة السبع تعتزم إعداد مدنها لمواجهة تغير المناخ وأزمات أخرى

تعتزم دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى إعداد مدنها على نحو مشترك لمواجهة تغير المناخ وأزمات أخرى.

وأعلنت وزيرة التعمير الألمانية كلارا جيفيتس ونظيرها الياباني تيتسو سايتو اليوم الثلاثاء في مدينة بوتسدام الألمانية أنه من المخطط أن يكون هناك تبادل منتظم في المستقبل بين وزراء التنمية الحضرية في مجموعة السبع.

وقالت جيفيتس إن تغير المناخ على وجه الخصوص سيكون له تأثير قوي على الحياة في المدن، مضيفة أنه من المخطط أيضا تبادل الخبرات حول أنظمة الإنذار المبكر للكوارث الطبيعية.

وأكد سايتو خبرة اليابان في التعامل مع الزلازل والأمطار الغزيرة والفيضانات، والتي يمكن أن تستفيد منها الدول الأخرى، مضيفا أنه يمكن لليابان في المقابل أن تتعلم من ألمانيا كيفية التعامل بشكل أفضل مع تحول الطاقة.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان ستتولى رئاسة مجموعة السبع من ألمانيا في عام 2023.