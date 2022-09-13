سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، وذلك بعد انتشار فيديو لمواطن يمني يقف أمام الكعبة، وهو يحمل لافتة مكتوب عليها أنه أدى العمرة على روح الملكة إليزابيث الثانية.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة بالسعودية، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم يمني، ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام؛ مخالفًا أنظمة وتعليمات العمرة".

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها على "تويتر"، مقطع الفيديو الذي بثه اليمني، وهو يؤدي العمرة على روح الملكة إليزابيث الثانية، وأخفت اللافتة التي كان يحملها.

وأكدت "أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة".

القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام :

القبص على مقيم يمني ظهر في مقطع فيديو يحمل لافته داخل #المسجد_الحرام، مخالفاً أنظمة وتعليمات #العمرة. pic.twitter.com/EycIUIXw12 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 12, 2022

وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، يوم 8 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز الـ96 عامًا، في قلعة بالمورال باسكتلندا، بعد أكثر من 70 عاما على العرش البريطاني، وخلفها تشارلز الثالث ليكون ملكا لبريطانيا.