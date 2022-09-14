تركيا: إنقاذ 73 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط بعد رفض اليونان استقبالهم



أعلن خفر السواحل التركي أنه أنقذ 73 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط كان يعتقد سابقا أن السلطات اليونانية رفضت مساعدتهم.



وذكرت قناة "تي أر تي الإخبارية الرسمية نقلا عن وكالة خفر السواحل أنه تم انتشال ست جثث، من بينهم رضيعان وثلاثة أطفال. ومازال هناك خمسة أشخاص في عداد المفقودين.



ووفقا للتقرير، كان المهاجرون قادمين من لبنان في طريقهم إلى إيطاليا في قارب خشبي طولة 15مترا. وعندما نفد منهم الوقود، طالبوا حرس السواحل اليوناني قبالة جزيرة رودس بنجدتهم.



وبدلا من ذلك، وضعت السلطات اليونانية المهاجرين على متن أربع طوافات نجاة وتركتهم في منطقة قريبة من السواحل التركية. ووقع الحادث في ساعة متأخرة ليلة أمس الاثنين.



ويتم مرارا اتهام اليونان بما يطلق عليه "صد المهاجرين وإعادتهم"، أي إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى المياه التركية.



وحتى مساء اليوم الثلاثاء، لم يتوفر بعد أي معلومات من الجانب اليوناني بشأن الحادث