يونيسف: أكثر من 500 ألف طفل صومالي يواجهون الجوع

أشارت تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إلى أن أكثر من نصف مليون طفل في الصومال يواجهون سوء التغذية الحاد المهدد للحياة.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم يونيسف في مؤتمر بجنيف اليوم الثلاثاء أن هناك ما يقدر بـ513 ألفا و550 طفلا تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات قد يموتون جوعا في الأسابيع القليلة المقبلة ما لم تتوفر لهم مساعدات إضافية.

وأوضح إلدر: "الأطفال يموتون بالفعل. يفيد شركاؤنا بأن بعض مراكز الإسعاف ممتلئة ولذلك يتلقى أطفال في حالة حرجة العلاج وهم على الأرض".

وهؤلاء الأطفال معرضون للخطر بصورة استثنائية. وذكر إلدر: "يواجه الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الشديد احتمال الوفاة جراء الإصابة بالإسهال والحصبة 11 مرة أكثر من الأطفال الذين يحصلون على تغذية جيدة، ويزداد المرضان في المنطقة التي من المتوقع أن تتجه إلى مجاعة".

كانت الأمم المتحدة قد حذرت الأسبوع الماضي من مجاعة مثيرة ووشيكة في الصومال . ومن المتوقع أن تتعرض منطقتا بيدوا وبورهكبا للمجاعة بين شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين.

وقال إيتيان بيترشميت، ممثل الأمم المتحدة في الصومال، إن الوضع الحالي في الصومال يتطور بشكل يشبه للغاية المجاعة الذي شهدها في 20