فعالية شعبية في غزة للمطالبة بمنفذ بحري للقطاع وكسر الحصار الإسرائيلي

نظمت الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء، فعالية شعبية في مرفأ غزة للمطالبة بمنفذ بحري للقطاع على العالم الخارجي وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007.

وأبحرت عشرات من قوارب الصيد في ميناء غزة خلال الفعالية وهي ترفع العلم الفلسطيني فيما رفع المشاركون لافتات تطالب بإنهاء الحصار الإسرائيلي وأخرى تطالب بتدشين ممر مائي.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي خلال الفعالية، إنه آن الأوان لإنهاء معاناة قطاع غزة من الفقر والبطالة وحرمان سكانه من حقوقهم وثرواتهم.

وأضاف الهندي أن الشعب الفلسطيني "لن يتنازل عن حقه في ثرواتنا الطبيعية والغاز، وحقه في ممر مائي يربط غزة بالعالم".

واعتبر أن على إسرائيل "أن تقرأ رسائلنا جيدا، ولن تعجز المقاومة في كافة الساحات عن الدفاع عن شعبنا وقدسنا ومقدرات شعبنا وحقوقنا".

ودعا الهندي المجتمع الدولي إلى "لجم الاحتلال الذي يزعزع الاستقرار بالمنطقة" محذرا من أن استمرار الصمت على "الحصار والعدوان على غزة وسلب حقوق شعبنا في الغاز والممر المائي سيؤدي إلى انفجار بالمنطقة".

وأكد أن "المقاومة على جهوزية واستعداد للدفاع عن شعبنا ومقدساته وحقوقه وثوابته؛ كما أنها جاهزة لمواجهة أي سلوك عدواني ضد حركة السفن والأفراد عبر ممر مائي يربطها بين غزة والعالم".

وشوهدت خلال الفعالية طائرات مسيرة أطلقها نشطاء في أجواء ميناء غزة بالتزامن مع انطلاق مراكب الحرية للمطالبة بالممر المائي وكسر الحصار.