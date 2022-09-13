رئيس الوزراء الياباني ووزير خارجيته يخططان لحضور اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك

أعلن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي أنه يعتزم هو ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في نيويورك خلال شهر سبتمبر الجاري.

وقال هاياشي - في مؤتمر صحفي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء - إنهما يريدان حضور الحدث السنوي للأمم المتحدة "إذا سمحت الظروف المختلفة"ـ مضيفا أن الزيارة المقررة ستكون "فرصة مجدية" لليابان؛ للتأكيد على دور الأمم المتحدة والتعاون مع الدول الأخرى في وقت سلط فيه التدخل الروسي في أوكرانيا الضوء على دور مجلس الأمن الدولي في معالجة النزاعات الدولية.

وأكد هاياشي حرص اليابان على إرسال رسالة حول "نزع السلاح النووي والتحديات الأخرى التي يواجهها المجتمع الدولي"، معربا عن طموحه في تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية واستضافة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع العام المقبل في مدينة هيروشيما التي تعرضت للقصف النووي، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، بما في ذلك موعد زيارتهما.

وأفاد مصدر مطلع بأنه من المقرر أن يتوجه كيشيدا برحلة إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق خمسة أيام اعتبارا من الاثنين المقبل ويلقي خطابا في المناقشة العامة لدورة الجمعية العامة.

وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المتوقع أن يجري كيشيدا محادثات ثنائية مع قادة دول أخرى، بما في ذلك اجتماع قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.