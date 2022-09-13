وزير المالية: نتطلع لتعزيز مساهمات المصريين بالخارج في عملية التنمية المستدامة

استقبل محمد معيط وزير المالية، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار بمصر بحسب بيان وزارة المالية.

وقال معيط: "نتطلع إلى تعزيز مساهمات المصريين بالخارج في عملية التنمية الشاملة والمستدامة بشتى روافدها، على نحو يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم".

وأضاف الوزير، أن الحكومة حريصة على تلبية احتياجات المصريين العاملين بالخارج وربطهم بوطنهم، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يسهم في تعميق انتمائهم الوطني؛ باعتبارهم إحدى أدوات القوى الناعمة لمصر، التي تساعد في الترويج لأداء الاقتصاد المصري بالخارج.

وأعرب عن استعداده التام للتعاون مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في تنفيذ التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، على النحو الذي يُعزز بنية الاقتصاد القومي.

من جانبها أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن اجتماعها مع وزير المالية يأتي ضمن اللقاءات التي تعقدها مع الوزراء المعنيين للإسهام في إطار تلبية احتياجات المصريين بالخارج ونقل مطالبهم، وإعداد مجموعة متكاملة من المحفزات في مختلف الملفات الاقتصادية.

وأوضحت أن وزارة الهجرة بصدد إعداد تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات المجمعة للمصريين بالخارج.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، التي تم رفعها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بما في ذلك توجيهاته بالموافقة على مقترح إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وبحث آليات تنفيذها؛ على نحو يُساعد في تعظيم دورهم في تعزيز الاستثمارات بمصر، مع التركيز على المشروعات ذات الأولوية الوطنية والتي تحقق التنمية المستدامة.