حصد النجم الكوري "لي جونج جاي" جائزة إيمي لعام 2022 كأفضل ممثل في عمل درامي، عن المسلسل الكوري "لعبة الحبار ــ Squid Game".

صنع المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار ــ Squid Game" التاريخ؛ بحصوله على 14 ترشيحا، بما في ذلك أفضل دراما، ليصبح أول مسلسل غير ناطق باللغة الإنجليزية يتنافس على الجائزة الأولى في جوائز صناعة البث الأمريكية المرموقة "إيمي".

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ترشيح دراما تلفزيونية تم إنتاجها بلغة أخرى غير الإنجليزية في فئة أفضل دراما لجوائز "إيمي"، ويتنافس مسلسل "لعبة الحبار" على اللقب مع سبعة مسلسلات أخرى.