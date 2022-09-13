 فرنسا تلغي نصف رحلات الطيران ليوم الجمعة بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية - بوابة الشروق
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فرنسا تلغي نصف رحلات الطيران ليوم الجمعة بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية

باريس (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 10:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 10:25 م

طلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية من شركات الطيران، إلغاء نصف رحلاتها ليوم الجمعة المقبل بسبب إضراب من المقرر أن ينظمه مراقبو الحركة الجوية، مما يعطل مطارات البلاد مجددا بعد صيف صعب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أن توجيه هيئة الطيران المدني الفرنسية يأتي ردا على إضراب يوم 16 سبتمبر دعت إليه نقابة غالبية مراقبي الحركة الجوية، وفقا لبيان صدر عن الهيئة عبر البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء.

وأشارت هيئة الطيران المدنى الفرنسية إلى أنه سيتم وضع قواعد الخدمة الدنيا حيثما ينطبق ذلك.

وأوضحت أنه على الرغم من الإجراءات الوقائية، "فمن المتوقع إلغاء الرحلات وحدوث تأخيرات كبيرة" في كل مكان بالأراضي الفرنسية. وقالت إن الركاب مدعوون لتأجيل رحلاتهم إذا أمكنهم ذلك.

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