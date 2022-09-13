أذربيجان تعلن مقتل 50 من قواتها بعد اشتباك مع أرمينيا

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ذكرت مصادر عسكرية في أذربيجان أن 50 فردا من قواتها قتلوا في الاشتباكات التي نشبت مؤخرا مع أرمينيا، مما يعني أن الجانبين فقدا عددا متقاربا من الأفراد.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن عدد القتلى يشمل 42 جنديا بالجيش وثمانية أفراد بحرس الحدود. وكانت أرمينيا أعلنت مقتل 49 من بين صفوف جنودها.

وبرغم ارتفاع حصيلة القتلى، ناشدت عدة منظمات دولية الطرفان لوقف القتال. وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر عبر الفيديو لممثلي دول الاتحاد السوفييتي السابقة لبحث مسألة اللعمليات القتالية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن مجلس الأمن الدولي من المتوقع أن يناقش الوضع غدا الأربعاء.