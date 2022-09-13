يفتقد الكثيرون القدرة على استخدام لغة الإشارة للتواصل مع فاقدي السمع ما يجعل صعوبة في تواصل فاقدي السمع من حولهم، ولكن علماء بريطانيون نجحوا في ابتكار جهاز يستخدم الموجات الراديوية لقراءة شفاه المتحدث وترجمتها لفاقد السمع.



وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن فريق من جامعة جلاسكو البريطانية استخدموا موجات الراديو لتحديد المقاطع الصوتية في كلام المتحدث بجانب استخدام الذكاء الاصطناعي لفهم حركة شفاه المتحدث وإن كان يرتدي كمامة تغطي الفم.



وخلال التجارب، أثبت الجهاز فعالية بـ95% في قراأة الشفاه الواضحة و83% في قراءة الشفاه المغطات بكمامة.



وللتغلب على ظاهرة تغطية الشفاه أو لتحديد قراءة شفاه متكلم بعينه، جمع الفريق عينة واسعة من الأصوات ومقارنتها مع حركة الشفاه ليتعلم الجهاز مطابقة الصوت مع الحركة والاكتفاء بالصوت لقراءة الشفاه حتى مع غياب حركتها لوجود كمامة تعيق رؤيتها.



ويتزامن الابتكار الأخير مع ابتكار ظهر قريبا لنظارة تستطيع تحويل الصوت إلي كتابة تظهر أمام عيني الفاقد للسمع.



ويشكل المصابون بإعاقات سمعية 5% من البشر إذ يقدر عددهم بـ444 مليون شخص.