 إيطاليا: اعتراض قارب يحمل 69 مهاجرا قبالة سواحل سيراكوزا - بوابة الشروق
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إيطاليا: اعتراض قارب يحمل 69 مهاجرا قبالة سواحل سيراكوزا

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 11:55 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 11:55 ص
اعترضت السلطات الأمنية الإيطالية قاربًا شراعيًا شوهد قبالة سواحل سيراكوزا جنوب شرقي إيطاليا، ويحمل على متنه 69 مهاجرًا، من بينهم العديد من النساء والقصر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، عن مصادر أمنية إيطالية، القول إنه تم توجيه سفينة الدورية لاعتراض القارب عقب رصده جويا من قبل إحدى طائرات عملية "ثيميس" المشتركة، التي أعدتها وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" لمواجهة موجة الهجرة، مشيرة إلى نقل المهاجرين على متن زوق الدورية وإيصالهم لاحقًا إلى ميناء كاتانيا الذي خُصص لهم من قبل السلطات المعنية.

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