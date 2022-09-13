 الملك تشارلز الثالث وزوجته يصلان إلى أيرلندا الشمالية - بوابة الشروق
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الملك تشارلز الثالث وزوجته يصلان إلى أيرلندا الشمالية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 4:00 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 4:00 م

توجه الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، وزوجته اليوم الثلاثاء، إلى أيرلندا الشمالية، للقاء عدد من مسؤولي البلاد البارزين.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أن الملك وزوجته وصلا إلى قلعة "هيلزبورو"، حيث سيلتقيا نائب الرئيس سين فين ووزير الدولية لأيرلندا الشمالية كريس هيتون هاريس، ويتلقيا خطاب تعزية رسمي من رئيس الجمعية العامة لأيرلندا الشمالية أليكس ماسكي، بحضور عدد من السياسيين البارزين.

وتابعت الشبكة أن المئات من المواطنين تجمعوا قبيل وصول الملك، واصطفوا بالطرق الرئيسية المحيطة بالقلعة للترحيب به في ظل تواجد أمني كثيف.


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