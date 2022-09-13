دراسة: جماهير كرة القدم من فئة الشباب هم الأقل تعصبا والأكثر تعاطفا مع الخصوم

تسود صورة عن مشجعي كرة القدم حول ميلهم للعنف والعصبية، إلا أن دراسة حديثة تُبشر بجيل قادم من المشجعين من أصحاب الروح الرياضية، إذ أظهرت ميل المشجعين من الشباب للتعاطف مع الخصوم أكثر من الرغبة في إظهار العنف.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن فريق من جامعة كينت قام بتحليل استبيان لقرابة 500 من مشجعي فرق كرة القدم الإنجليزية؛ لرصد مستويات التعصب وتقبل الآخر.

ومن خلال ردود المبحوثين على الأسئلة، تبين ميل الشباب من المشجعين لإظهار المشاعر الإيجابية نحو زملاء التشجيع لنفس الفريق، وأيضا عدم الممانعة في إبداء التعاطف مع الخصوم.

وأضافت الدراسة أن المشجعين دائمي التشجيع والأكثر ارتباطا بفرقهم، هم الأشد ميلا للتعاطف مع الخصوم، مقارنة بالمشجعين غير المنتظمين الذين يبدون الميل للعنف تجاه الخصوم.

وأظهرت النتائج ميل السيدات المشجعات للتعامل بالمشاعر الإيجابية وقلة السلوك العنيف تجاه مشجعي الفرق الأخرى.

وأوضحت النتائج فرق التوجهات بين الأجيال، إذ كان الميل للروح الرياضية منتشرا بين الشباب، بينما كان التعصب هو السمة الغالبة بين المشجعين الأقدم من الفئات العمرية الأكبر سنا.