المجر تلزم النساء بالاستماع لنبضات قلب الجنين قبل الإقدام على الإجهاض

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدرت المجر مرسوما يلزم النساء الراغبات في إجراء عملية إجهاض بالاستماع إلى نبضات قلب الجنين قبل الإقدام على العملية.

وأصدر المرسوم، الذي يقضي بتنفيذ هذه الخطوة، وزير الداخلية ساندور بينتر، ونشرته الصحيفة الرسمية مساء أمس.

وينص المرسوم على ضرورة أن ترفق المرأة، بطلب الإجهاض، شهادة طبية تفيد بأن "المؤشرات على وجود وظائف حيوية لدى الجنين قد عُرضت عليها بشكل واضح".

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ بعد غد الخميس.

ولدى المجر حد زمني للإجهاض، إذ يُسمح للنساء بإنهاء الحمل حتى الأسبوع الثاني عشر إذا كن يعانين من أزمة شخصية.