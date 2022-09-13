ألمانيا: تغريم والد منفذ هجوم هاناو العنصري لإدانته بالسب في واقعتين

قضت محكمة الاستئناف في مدينة هاناو الألمانية اليوم الاثنين بتأييد فرض غرامة مالية بقيمة 4800 يورو على والد منفذ الهجوم العنصري الذي وقع في المدينة لإدانته بالسب في واقعتين.

بذلك رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المتهم ضد حكم درجة أولى صادر من المحكمة الابتدائية، غير أن المحكمة ألغت حكما آخر للمحكمة الابتدائية ضد المتهم/75 عاما/ بتهمة السب في واقعة ثالثة وقضت ببرائته من الاتهام.

كان ابن المتهم وهو ألماني ويدعى توبياس 43 عاما/ نفذ في 19 فبراير 2020 هجوما حيث أطلق النار على تسعة أشخاص، بدوافع عنصرية في مدينة هاناو بولاية هيسن الألمانية، ثم قتل والدته وانتحر.

كان الادعاء العام اتهم والد توبياس في ثلاث وقائع تتعلق بتصريحات في بلاغ وخطابين بعث بهما إلى سلطات ألمانية، حيث كان الرجل وصف عدة أشخاص في بلاغ حرره في يناير 2021 بأنهم "غرباء متوحشون" وذلك بعد أن كان هؤلاء الأشخاص تجمعوا بالقرب من مسكنه، وكان من بين هؤلاء الأشخاص أقارب لضحايا هجوم توبياس.

وفي الواقعة الثانية، وصف الرجل في خطاب بعث به إلى المدعي العام الالماني في يناير 2021، فرقة عمليات خاصة من فرانكفورت نفذت مهمة في منزله بعد الهجوم الذي شنه والده بأنها "فرقة إرهاب" أو "وحدة إرهاب".

وقالت رئيسة محكمة الاستئناف اليوم إن حرية المتهم في التعبير عن رأيه في كل من الواقعتين تأتي بعد مصالح المتضررين من كل واقعة.

وفي الواقعة الثالثة، اتهم الرجل في خطاب بعث به في فبراير 2021 إلى المحكمة عمدة مدينة هاناو، كلاوس كامينسكي "بغش الناخبين" لكن رئيسة محكمة الاستئناف قالت اليوم إن ما قاله المتهم "تصريح تشهيري" لكنه في الوقت نفسه يمثل "انتقادا للسلطة" وهو ما يجب أن يكون من الأمور المتاحة.