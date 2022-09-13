سفير اليابان بالقاهرة: منتدى دراجون يتطرق لإشكالية النقل الكهربائي في ظل تحديات المناخ

أكد سفير اليابان بالقاهرة السفير أوكا هيروشي، أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أصبحت من أهم الجامعات البحثية المصرية، موجها الشكر لإدارة الجامعة لقيامها بتنظيم منتدى "دراجون"، الذي يتطرق لإشكالية النقل الكهربائي لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في ظل تحديات المناخ حاليا، وما يمكن أن تلعبة وسائل النقل الكهربائي من دور محوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال سفير اليابان في كلمته عبر الفيديو كونفرانس خلال افتتاح أعمال منتدى "دراجون 2022" للنقل الكهربائي وآليات تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وأكاديمية البحث العلمي بمدينة برج العرب الجديدة، وبمشاركة عدد من الجامعات والمراكز البحثية في مصر واليابان والدول العربية - "يتميز المنتدى أنه يجمع بين تحديات المناخ والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الحكومات والمسؤولين عن الصناعة".

وأكد أهمية تعاون المتخصصين في مجال النقل الكهربائي ومشاركة وزارة النقل والشركات المشاركة في المعرض المصاحب، والتي تعمل في مجال النقل الكهربائي والصناعات المغذية له، مشيرا إلى أهمية استمرار دعم اليابان للجامعة المصرية اليابانية، حيث أنها أصبحت من أهم الجامعات البحثية المصرية.