«الحرية والتغيير»: نشكر مصر على مساعداتها للمتضررين من السيول بالسودان

عقد وفد من لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بالمجلس المركزى للحرية والتغيير، أمس، اجتماعا مع القنصل العام المصرى بالسودان المستشار أحمد عدلى.

وقال المجلس المركزى للحرية والتغيير فى بيان إن الوفد تقدم بالشكر لمصر على تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين فى ولاية النيل الأزرق ومتضررى السيول والفيضانات جوا وبرا وآخرها القافلة المكونة من ٩٠ شاحنة بالإضافة للفرق الطبية فى عدد من ولايات البلاد.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث طرح وفد الحرية والتغيير رؤية التحالف واستراتيجيته بشأن تطورات الأوضاع فى البلاد، وإقامة سلطة مدنية كاملة لتحقيق شعارات ثورة ديسمبر.

وأوضح البيان أن القنصل المصرى المستشار أحمد عدلى أكد أن مصر تتعاون مع كل الأطراف السودانية والمجتمع الدولى والاقليمى من أجل استقرار السودان وتحقيق طموحات شعبه.

وأشار عدلى إلى أن مشروع الدستور الانتقالى الصادر عن ورشة نقابة المحامين السودانيين يعد أساسا جيدا للحوار بين جميع الأطراف السودانية، ودعا للتواصل بين الأطراف بما يقود لتحقيق التوافق المأمول.

وأكد الجانبان على أهمية الدور المصرى بحكم علاقاتها بمختلف الأطراف السودانية، فى الإسهام فى إيجاد مخرج ينهى الأزمة السياسية الراهنة ويفضى لتحقيق تطلعات الشعب السودانى. كما اتفقا على استمرار التواصل بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وخدمة مصالحهما المشتركة.