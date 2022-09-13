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مطار إسطنبول الأول أوروبيا في كثافة الرحلات

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 2:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 - 2:37 م
احتل مطار إسطنبول الدولي المركز الأول بين المطارات الأوروبية من حيث عدد الرحلات اليومية خلال الفترة بين 5 و11 من سبتمبر الجاري، بواقع 1351 رحلة، وفقا لتقرير صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية.

وأفاد بيان صدر اليوم الثلاثاء عن المديرية العامة للطيران المدني في تركيا ونقلته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، بأن مطار إسطنبول يواصل انفراده كونه أظهر أداءً تجاوز الذي كان عليه عام 2019 (أي قبل تفشي جائحة كورونا)، بين المطارات الخمس الأكثر ازدحاما.

وجاء مطار شيفول بأمستردام في المركز الثاني بعد مطار إسطنبول، من حيث كثافة الرحلات، بواقع 1320 رحلة يوميا، تلاه مطار شارل ديجول في باريس، بواقع 1260 رحلة.

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