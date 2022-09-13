رئيس الوزراء الكويتي يختتم أول زيارة له للسعودية

اختتم رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، أول زيارة رسمية يقوم بها إلى المملكة منذ تولية المسؤولية في بلاده في أغسطس الماضي بعد أن عقد لقاء مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في جدة (على ساحل البحر الأحمر).

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عقد لقاء مع رئيس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بقصر السلام في مدينة جدة اليوم الثلاثاء حيث سلمه رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد إلى الملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين

ونقل رئيس الوزراء الكويتي "خلال اللقاء مع ولي العهد السعودي تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ونائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وتمنياتهم للمملكة وشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار."

وأعرب الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح "عقب اللقاء عن سعادته البالغة بهذه الزيارة التي تأتي امتدادا للروابط التاريخية وتعزيزا للعلاقات المتميزة والتشاور المستمر بين البلدين في مختلف القضايا التي تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيدا بالسياسة المتزنة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها الحكيمة والجهود التي تبذلها في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة."

ووصل الشيخ أحمد بن نواف الأحمد الصباح، إلى السعودية في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال سفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح، إن اختيار الشيخ أحمد للمملكة كأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه تدل بشكل واضح على أهمية المملكة للكويت وأنها امتداد استراتيجي وعمق خليجي وعربي وإسلامي كما أنها تثبت مدى متانة العلاقات الطيبة بين البلدين.