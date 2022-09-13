التقى محافظ أسوان أشرف عطية، مع صفاء عسران صاحبة مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر".



وأشاد عطية، بفكرة المبادرة ودورها المجتمعي والإنساني في مساندة الجهود المبذولة لمحاربة الثأر ووقف نزيف الدم بين العائلات المتخاصمة.



وأكد عطية دعمه لكافة الجهود والمبادرات الطيبة التي تهدف إلى نشر مبادئ التسامح والسلم الإجتماعى ونبذ العنف والتعصب والقضاء على ظاهرة الثأر وغيرها من الظواهر المجتمعية السلبية.



وأشار المحافظ إلى أن ذلك يعكس لهتمام الدولة وحرصها على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد من خلال رفع الوعى الثقافى ونبذ بعض العادات والموروثات الخاطئة ومنها الثأر.



وخلال اللقاء، وجه أشرف عطية مسئولة المبادرة بالتنسيق والتعاون مع رؤساء لجان الصلحة وباقى مسئولي الجهات المعنية من أجل مواصلة وتكثيف العمل بجدية لتغليب صوت العقل وإتمام المصالحات ولم الشمل بين جميع فئات وأطياف المجتمع الأسواني.