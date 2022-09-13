أُقيم مساء أمس الاثنين، الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية المانحة لجوائز "إيمي" بمدينة لوس أنجلوس، وتم إذاعة الحفل على "NBC" و"Peacock"، إلى جانب "OSN" التي أعلنت انضمامها مؤخرا للفضائيات المختصة بإذاعته، واختير الممثل الكوميدي كينان طومسون لتقديم حفل هذا العام.

وحلت تغييرات كبيرة على ملامح الدورة الرابعة والسبعين لحفل جوائز إيمي لهذا العام، حيث تم استبدال السجادة الحمراء الرسمية بسجادة ذهبية اللون، وحرص منظمو الحفل على تعطيرها بعطور خاصة استعدادا لاستقبال النجوم المرشحين.

وتألق العديد من النجوم على السجادة الذهبية للحفل، وكان من أبرز الإطلالات الساحرة التي حازت على إعجاب الجميع هي إطلالة النجمة الشابة زيندايا بفستان أسود اللون وأنيق، وتم وصفها بـ"سندريلا الحفل"، كما خطفت الممثلة أماندا سيفريد الأنظار بفستانها اللامع الذي تشابه مع زي حورية البحر، بالإضافة إلى إطلالة إيل فانينج الأنثوية، ريس ويذرسبون، وساندرا أوه، وألكساندر داداريو.

واحتفل المغني العالمي جون ليجند، وزوجته كريسي تيجان بطرح ألبومه الجديد بغناء أغنية خاصة مع محبيه قبل بداية الحفل.

وبدأت الحفلة بفقرة استعراضية قدمها نجم "SNL"، كينان طومسون، بأدائه لرقصات ساخرة على أغاني العديد من الأفلام والمسلسلات، واستكمل فقرته بالسخرية من نزوات النجم العالمي ليوناردو دي كابريو العاطفية المتعددة، التي تنتهي بعد فترة قصيرة بدون زواج، وفارق السن بينه وبين فتياته.

ومازح "طومسون" خلال الحفل النجمة الشابة زيندايا بعد معايدتها بعيد ميلادها الـ26، قائلا: "بلغت زيندايا لتوها سن الـ26، وهو عمر غريب في هوليوود، صغير بما يكفي لدور طالب في المدرسة الثانوية، لكنه أكبر من أن السن التي يرغب ليوناردو دي كابريو في مواعدته".

وتلقت زيندايا مزحة طومسون بعفوية وخجل، بينما سخر وتعالت ضحكات الحضور من مواعدة دي كابريو للفتيات الأصغر من عمره ومن عمر الـ26.

وخلال الحفل، تعرض المقدم جيمي كيميل لانتقادات حادة بسبب استلقائه على ضهره على أرضية المنصة خلال خطاب ألقته كوينتا برونسون، بعد حصولها على جائزة إيمي لأفضل كتابة في مسلسل كوميدي عن "مدرسة أبوت الابتدائية".

وتم سحب "كيميل" من فوق خشبة المسرح من قبل زميله، ولكنه رفض التنحي جانبا، ولجأ البعض إلى وسائل التواصل الاجتماعي لانتقاده بشدة واعتبار سلوكه بأنه أحمق وغير محترم، بينما وصفه البعض بأنه محاولة للفت الانتباه وتجاهل جائزة "برونسون".

وكانت أبرز جوائز الحفل، فوز العالمي مايكل كيتون بجائزة أفضل ممثل في عمل قصير، وذلك عن دوره في مسلسل "Dopesick"، الذي يذاع عبر منصة "Hulu"، بينما فاز الممثل موراي بارتليت بجائزة أفضل ممثل مساعد في عمل قصير عن دوره في مسلسل " The White Lotus".

وفازت الممثلة أماندا سيفريد ونجمة فيلم "Mean Girls" على بجائزة أفضل ممثلة رئيسية، عن دورها في مسلسل "The Dropout".

كما فازت النجمة الشابة زيندايا بجائزة أفضل ممثلة رئيسية في عمل درامي، عن دورها في مسلسل "نشوة ــ Euphoria"، متفوقة في هذه الفئة على كل من جودي كومر، لورا ليني، ميلاني لينسكي، ساندا أوه، ريس ويذرسبون.

وأصبحت زيندايا الحائزة على جائزة إيمي لعام 2022، أصغر نجمة تمثيلية للعام الثاني على التوالي، حيث تم ترشيحها لكل من أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي وأفضل فئة مسلسلات درامية.

وحصد مسلسل "Succession" جائزة أفضل مسلسل دارمي، بعد تحطيمه للرقم القياسي لبعض ترشيحات الجوائز التمثيلية لمسلسل درامي في عام واحد، وحصوله على 25 ترشيحا مما جعله الأكثر ترشحا لهذا العام.

وحصل جيسي أرمسترونج على جائزة أفضل كتابة للمسلسل الدرامي "Succession"، بينما فاز ماثيو ماكفادين على جائزة إيمي كأفضل ممثل مساعد في هذا العمل الدرامي.

وتنافس العمل الدرامي على جائزة إيمي لهذا العام مع العديد من المسلسلات، التي نالت استحسان كبير من الجمهور وكان من بينها: "Ozark"، "Stranger Things"، "Euphoria"، "Better Call Saul".

وحصد مسلسل "Ted Lasso" جائزة أفضل مسلسل كوميدي، الذي تم ترشحه للجائزة عن منصة "Apple Tv+" بـ20 ترشيحا.

وفاز الممثل جيسون سوديكيس بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي، بينما حصدت المخرجة إم جي ديلاني جائزة أفضل إخراج عن المسلسل.

بينما حصلت الممثلة جين سمارت على جائزة أفضل ممثلة في عمل كوميدي عن مسلسل "Hacks".

ونال مسلسل "The White Lotus" جائزة أفضل مسلسل قصير، بعد ترشحه للجائزة بـ20 ترشيحا، بينما حصد مايك وايت على جائزتين لأفضل إخراج وكتابة عن المسلسل.

ونالت النجمة جينيفر كوليدج جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في المسلسل، فيما فاز الممثل موراي بارتليت بجائزة أفضل ممثل مساعد.

وحصد مسلسل "لعبة الحبار ــ Squid Game" جائزة أفضل إخراج لمخرجة هوانج دونج هيوك، فيما حصد النجم الكوري "لي جونج جاي" جائزة أفضل ممثل في عمل درامي، عن المسلسل الكوري الجنوبي.