وصل نعش ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، مساء يوم الثلاثاء، إلى قاعدة نورثولت الجوية العسكرية في غرب لندن، فيما يرتقب أن تقام الجنازة الرسمية يوم التاسع عشر من سبتمبر الجاري، بعد أن تتاح للجمهور فرصة إلقاء نظرة وداع عليها.



وكان مسئولون في البلاط الملكي البريطاني قد أعلنوا أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية ستقام في كنيسة وستمنستر في لندن.



وإثر مغادرة نعش الراحلة للقاعدة الجوية في غرب لندن، جرى نقله إلى قصر باكينجهام، حيث يوجد الملك تشارلز الثالث، وأقيم له استقبال رسمي من حرس الشرف.



واصطف مسئولون بريطانيون كبار في القاعدة الجوية لاستقبال نعش الملكة، بحضور حرس الشرف التابع للقوات الجوية الملكية البريطانية.



ووصف المنظمون، يوم السبت، مراسم الجنازة بأنها "وداع مناسب لإحدى الشخصيات المميزة في عصرنا".

وتوفيت إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم في البلاد، يوم الخميس، عن عمر ناهز الـ96 عاما، قضت سبعة عقود منها وهي جالسة على العرش.



وكانت الملكة قد توفيت في قصر بالمورال في اسكتلندا، إثر الإعلان بشكل مفاجئ عن تدهور كبير في حالتها الصحية، ثم استدعي أفراد العائلة ليكونوا بجانبها.