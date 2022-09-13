عبد المنعم رياض ونوال سمير يحاربان مشاكل الحب في «خطة كيوبيد»

مع العد التنازلي لافتتاح العرض المسرحي "خطة كيوبيد"، يجري الفنان عبد المنعم رياض ونوال سمير بروفات يومية مكثفة في قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام بقصر العيني، استعدادًا لافتتاح العرض يوم الخميس القادم الموافق 15 من سبتمبر الجاري، في تجربة مميزة تقدم للمرة الأولى من إخراج أحمد فؤاد وتأليف عبد الله الشاعر.

وقال عبد المنعم رياض إن فكرة العرض شجعته للغاية وتُعد تلك المرة الأولى التي يقبل المشاركة في عرض قبل الانتهاء من كتابته، مشيرًا إلى أنه منذ مشاهدته لعرض "ديجافو" رأى تميز مدرسة فؤاد الإخراجية وأن لديه أفكار يريد مناقشتها بشكل كوميدي، وأن الكوميديا التي تقدم فكرة هي التي تعيش في أذهان الجمهور وهو النوع الذي يحبه كثيرًا وذلك الأمر متوفر في "خطة كيوبيد" الذي يناقش مشكلة مهمة، وهي العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا.

وأعربت الفنانة نوال سمير عن إعجابها بالعرض منذ قراءة النص، وزاد تمسكها به بعد معرفة مشاركة الفنان عبد المنعم رياض به لأن ذلك خلق لديها روحا تنافسية مع فنان قدير، كما أنها سعيدة للغاية بفريق العمل، مشيرة إلى أن المخرج أحمد فؤاد لديه طريقة مختلفة في التعامل مع الممثل تجعله يكتشف نفسه من جديد ويبحث عن قدرات جديدة بداخله، موضحة أنها مرعوبة للغاية لصعوبة العرض والشخصية التي تقدمها وكأنها عادت بالزمن لأيام الدراسة.

من جانبه، أكد المخرج أحمد فؤاد أن الفنان عبد المنعم رياض ممثل من العيار الثقيل، يشق طريقه إلى الصفوف الأولى بخطوات مميزة وسريعة، مشيرًا إلى أنه ملتزم بالمواعيد والبروفات كما أنه بداخله قدرات تمثيلية هائلة تجعله ينتقل من التراجيديا إلى الكوميديا بخفة ومهارة عالية وكأنه يقوم بعمل مكياج داخلي للشخصية ينعكس على روحه وما يقدمه.