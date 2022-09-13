رئيس لبنان يؤكد ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، "ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة أو تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين".



وأعرب عون، خلال استقباله اليوم وفداً من الهيئات الاقتصادية اللبنانية، عن تأييده "الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة"، معبرا عن أمله " في أن ينقل إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية البلاد إلى مرحلة من الأمل الواعد بالمستقبل".



وشدد عون "على ضرورة أن يكون النظام منتج ولا يسمح بالاهمال وعدم الكفاءة لمعالجة الخلل القائم على المستويات كافة".



وكانت حكومة نجيب ميقاتي التي تشكلت في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 أيار/مايو الماضي.