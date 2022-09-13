أكد محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن قوافل "تحيا مصر" ، ستقوم ابتداء من الغد الأربعاء، بتوزيع الشنط المدرسية ومستلزمات الطلاب في محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات الموجودة في القري والنجوع بالمحافظة من أجل طمأنة المواطنين بشأن توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم الطلاب.

وقال مختار، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدي البلد" الفضائية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى مساء اليوم الثلاثاء، إن قوافل تحيا مصر، ستقوم بتوفير الزي المدرسي والمستلزمات للطلاب بشكل مجاني دون أي مقابل مادي، مشيرا إلى استمرار عمل قوافل الدعم الغذائي، كما تم وصول أجهزة غسيل كلوي جديدة سيتم تدعيم 230 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، افتتح مجمع خدمات تحيا مصر في سيدي عبد الرحمن في بداية الشهر الجاري، لافتا إلى أن مجمع الخدمات هو جزء من التنمية المستدامة التي يتم تنفيذها في الساحل الشمالي.

وكشف عن وجود مركز متكامل في سيدي عبد الرحمن يقدم كافة الخدمات الكاملة للمواطنين، بالاضافة الى وجود مدينة شبابية متكاملة يوجد بها جميع إمكانيات الألعاب الرياضية لخدمة المواطنين هناك، وكذلك الوافدين.

وأضاف أن المدارس والكثافة الطلابية بها أصبحت تستوعب 36 طالبًا؛ كما تم القضاء على كثافة الفصول التي كانت تتخطى الـ 100 طالب، فيما تم توفير مدارس بجميع المراحل التعليمية بسيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي.

وتابع، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، أن تم توفير سيارات الإسعاف بوحدة طب الأسرة، كما قامت وزارة القوى العاملة بصرف منحة العمالة غير المنتظمة اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي.