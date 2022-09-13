أعلن المخرج داني جمال مشاركته -للعام الثاني على التوالي- كعضو لجنة تحكيم في الدورة الخامسة من مهرجان "ITFFA" الدولي بجنوب إفريقيا، الذي يقام في مايو 2023.

وقال المخرج داني جمال -لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إنه يشعر بفخر كبير لاختياره من قبل مهرجان سينمائي عالمي لتمثيل مصر ضمن نخبة تحكيم دولية للعام الثاني على التوالي، موضحا أنه سبق وكان له مشاركة في نفس المهرجان، حيث يعد المخرج المصري الوحيد الذي فاز بالجائزة الذهبية العالمية في مجال الثقافة والفنون والإبداع عن فيلمه الوثائقي القصير "لطشة نور"، معربا عن سعادته الكبيرة لرفعه اسم مصر عاليا في الأوساط الفنية الإفريقية.

وأشار داني إلى أنه تم فتح باب التقديم حاليا للمشاركة في الدورة الخامسة من مهرجان "ITFFA"، حتى 15 يناير 2023، استعدادا لإقامة فعاليات المهرجان في مايو القادم، في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا.

جدير بالذكر أن المخرج داني جمال شارك مؤخرا بفيلمه "لطشة نور" في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية، وحصل على جوائز عالمية، من بينها الجائزة البرونزية من مهرجان "Flickers" الدولي للأفلام القصيرة، كما حصل على الجائزة الذهبية في الفنون والثقافة والإبداع من مهرجان "International Tourism Film Festival".

ويُعد الفيلم أول عمل سينمائي مصري يوثق تجربة مثيرة ومهمة، وهي تعلم المكفوفين التصوير الفوتوغرافي والذي يراه الجميع مستحيلا، معتمدا على مبادرة "قد التحدي" التي أطلقها المصور والمهندس عبد الخالق فريد، والتي نادت بضرورة تعليم المكفوفين التصوير.