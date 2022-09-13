مستقبل وطن كفر الشيخ يفتتح دوري الموسم الرابع في مركز البرلس

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ دوري مستقبل وطن «الموسم الرابع» في مركز البرلس اليوم الإثنين وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام، والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة بإشراف الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد بالمحافظة والمحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ.

شارك في حفل الافتتاح مع قيادات الحزب اللواء سعيد عمارة عضو مجلس النواب عن الحزب والدكتور ياسر شحاتة أمين العمل الجماهيري بالمحافظة، وكريمة عيد، أمين الحزب بمركز البرلس ورمضان السيسي، أمين التنظيم بالمركز وياسين متولي، أمين مساعد العمل الجماهيري بالمحافظة، ويسرى أبو شعيشع، أمين مساعد العمل الجماهيري بالمحافظة.

وشهدت الاحتفالات التي أقيمت بملعب بلطيم عروضاً رياضية متنوعة في الكراتيه. والجمباز وأغانٍ وطنية متنوعة.



وألقى المهندس فوزي الرفاعي، كلمة عبر فيها عن سعادته بأهالي البرلس لمشاركتهم في حضور حفل الافتتاح وتشجيع الرياضة مؤكداً أن دوري مستقبل وطن يحظى باهتمام كبير من قيادات الحزب تماشياً مع سياسة الدولة التي تشجع الرياضة بجعلها أسلوب حياة واكتشاف الموهوبين وتنمية قدراتهم ولما للرياضة من أثر كبير على الصحة العامة وتهذيب النفس والأخلاق بما يعود بالنفع والخير على المجتمع ككل.

وأعربت كريمة عيد، أمينة الحزب بالمركز عن سعادتها البالغة بحضور قيادات الحزب حفل افتتاح دوري الموسم الرابع بالبرلس أرض الوطنية والشرف، وتحتفل المحافظة بعيدها القومي في عيد انتصار القوات البحرية المصرية على البحرية الفرنسية في البحر المتوسط.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال الفعاليات والمبادرات المجتمعية التي ينظمها الحزب في جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.