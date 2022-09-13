دمشق تنفي السماح للطيران المدني التركي باستخدام أجواء سوريا



نفى مدير المؤسسة العامة السورية للطيران المدني المهندس باسم منصور اليوم الثلاثاء، السماح للطيران التركي استخدام الأجواء السورية.



جاء تصريح منصور، الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على أنباء تداولتها مواقع التواصل تابع أغلبها للمعارضة السورية أول أمس الأحد عن استئناف الطيران التركي استخدام الأجواءالسورية.



ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا منتصف شهر مارس 2011 أحجمت معظم شركات الطيران عن المرور فوق الأجواء السورية لأسباب أمنية، بينها الخطوط الجوية التركية التي علقت رحلاتها في أكتوبر 2012.



وتهبط في مطار دمشق الدولي عدد محدود من الطائرات اغلبها لشركات إيرانية.