رئيس وزراء اليابان يتجه إلى وضع تدابير اقتصادية قوية الشهر المقبل

قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إنه يسعى إلى وضع تدابير اقتصادية الشهر المقبل، وبناء عليها سوف يخطر حكومته بوضع موازنة إضافية.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها كيشيدا للصحفيين، اليوم الأربعاء، عقب تعديل وزاري.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال كيشيدا، إنه سوف يتخذ خطوات اقتصادية قوية، تشمل دعم الجازولين، كما أنه سوف يطبق مزيدا من السياسات الرامية إلى إلغاء سقف الأجور المرتفعة.

وتابع أنه سوف يتخذ قرارا بشأن وضع تقويم سياسي لإعطاء أولوية لتطبيق سريع للتدابير الاقتصادية.

وأضاف أنه سوف يعمل على أن تظل زيادة الأجور أعلى من الأسعار.

وأجرى كيشيدا في قت سابق اليوم تعديلا وزاريا، حيث عين بصورة لم تسبق لها مثيل خمس وزيرات في محاولة لتعزيز شعبية حكومته المتدنية.

ويأمل كيشيدا أن يعزز التعديل الوزاري من شعبية إدارته، مما يمهد الطريق للحزب الديمقراطي الليبرالي للفوز في انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه من بين 19 وزيرا، اختار 11 وجها جديدا، ولكنه أبقى على عدد من الوزراء الاساسيين للحفاظ على الاستقرار.

وعين كيشيدا وزيرة العدل السابقة يوكو كاميكاوا في منصب وزيرة الخارجية.