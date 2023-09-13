الأمين العام المساعد بالاتحاد السعودي يطمئن على بعثة الأهلي

استقبل العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالسعودية، مساء اليوم، إبراهيم القباع، الأمين العام المساعد بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الذي حرص على زيارة مقر إقامة الفريق بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الإفريقي.

جاءت زيارة القباع للاطمئنان على بعثة الأهلي، والتأكد من توفير كافة سبل الراحة، والأجواء اللازمة قبل خوض المباراة المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

من جانبه وجه العامري فاروق الشكر إلى القباع نيابة عن مجلس إدارة النادي، مؤكدًا تقديره الكامل للجهود الكبيرة التي يقوم بها الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل نجاح المباراة وخروجها في أجواء مميزة، تليق باستضافة كأس السوبر الإفريقي.