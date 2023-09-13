إجراء 20 عملية زراعة أعضاء من 8 متوفين دماغيا في السعودية

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، في الحصول على موافقات للتبرع بأعضاء 8 متوفين دماغيًا لصالح مرضى القصور العضوي النهائي، في كل من مستشفى الملك خالد بحفر الباطن، ومدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بمدينة جدة، ومدينة الملك سعود الطبية، والمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض، ومستشفى المانع الطبي في المنطقة الشرقية، ومستشفى كليفلاند ومستشفى برجيل في أبوظبي.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، تمكن فريق المركز من إنقاذ حياة مواطنين عانا من مرض القصور القلبي النهائي بإجراء عمليتي زراعة قلب لهما، وأجريت عملية زراعة رئة لمواطن آخر أنهت معاناته مع مرض القصور الرئوي النهائي.

وأشارت إلى إنقاذ حياة خمسة مواطنين آخرين عانوا من القصور الكبدي النهائي بإجراء خمس عمليات زراعة كبد لهم، وإنهاء معاناة 11 مواطنًا مع أمراض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي، بإجراء عمليات زراعة الكلى لهم، وإجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطن آخر.

وأوضح المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور طلال القوفي، أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى.

وبين أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين الجهات المعنية، مشيدا بالجهود المبذولة من مركز الإحالات بوزارة الصحة.