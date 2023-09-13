أحال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، 139من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل دون إذن رسمي، للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز المنزلة ونبروه.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي أعده الحسين البغدادي مدير إدارة المتابعة وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية؛ للوقوف على مدى انتظام العمل بها، بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.

وأوضح التقرير أن الذين أحيلوا للتحقيق، 126 من العاملين بقطاع الصحة في كل من الوحدات الصحية لقرى كفر حجاج والبصراط والجديدة والمركز الحضري بمركز المنزلة، ومستشفى المنزلة العام، والوحدات الصحية بقرى الطيبة وكفر الجنينة وبهوت وكفر الحصة، ومستشفى صدر بهوت بمركز نبروه.

كما شمل التحقيق 7 من العاملين بالشباب والرياضة في كل من مركز شباب الاتحاد بالمنزلة، ومركز شباب بهوت وكفر الحصة بنبروه، والذي وجد مغلقا أثناء المرور والتفتيش في مواعيد العمل الرسمي، بالإضافة لعدد 6 من العاملين بالطب البيطري في الوحدة البيطرية بالمنزلة.

وكلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بسرعة اتخاذ اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل دون إذن رسمي وجميع مرتكبي المخالفات الإدارية وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.