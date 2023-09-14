صرح الناطق الرسمي لجهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، بأن فرق البحث والإغاثة سواء كانت فرق دولية أو محلية، تعمل جميعا بكل إمكانياتها لمواجهة الكارثة التي تعيشها البلاد.

وأوضح أن جهاز الإسعاف والطوارئ، أنشأ غرفة فرعية في مدينة القبة، وستوزع أكثر من 120 سيارة إسعاف في المدينة والمدن المجاورة لها، بداية من مدينة سوسة والبيضاء ولكل المدن الصغيرة المحيطة بدرنة، لتقديم الدعم والخدمات الطبية للمتضررين، من أغذية وأدوية ومستلزمات طبية وغيرها، في هذه المناطق، وتوزيع الدعم والمعونات، بحسب وكالة الأنباء الليبية "وال".

وأشار إلى يضيف تم الاهتمام بأصحاب الأمراض المزمنة، لتوفير الاحتياجات الدوائية لهم، كما توجد فرق لانتشال الجثامين من طرابلس وسرت والزاوية، تعمل داخل مدينة درنة.

وأكد ضرورة أخذ الحيطة والحذر من مرحلة ما بعد الكارثة، نتيجة ما تخلفه آثار الفيضان، كما يتم البحث عن الجثامين وإعادة تمشيط للمدينة بالكامل بشكل سريع، قبل تتحلل الجثث خاصة مع ارتفاع حرارة الطقس هذه الأيام، بالإضافة إلى وجود كائنات نافقة في المدينة والمزارع، تسببت في روائح ومشاكل بيئية، وأيضا المقابر التي جرفتها مياه الأمطار، كل هذا يحتاج إلى إعادة ترتيب ووقفة جادة وسريعة، من أجل عدم تفشي أي نوع من الأمراض.

وناشد مركز مكافحة الأمراض السارية، وقفة سريعة، بصفته الجهة الأكثر خبرة وتخصص في كيفية التعامل مع هذا الأزمات.