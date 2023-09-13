منظمة الأمن والتعاون تطالب روسيا بالإفراج الفوري عن ثلاثة من موظفيها الأوكرانيين

طالبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يوم الثلاثاء روسيا بالإفراج الفوري عن ثلاثة من موظفيها الأوكرانيين المحتجزين منذ أكثر من 500 يوم.

وقال وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني ، الذي يتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا هذا العام: "لا ينبغي أبدا اعتقال مسؤولي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أو احتجازهم بسبب العمل الذي يقومون به في تنفيذ مهمتهم".

وأضاف أن "هذه الاعتقالات عمل غير إنساني وانتهاك صارخ لحقوقهم".

واعتقل الرجال الثلاثة في أبريل 2022 في دونيتسك ولوهانسك في شرق أوكرانيا، حيث كانوا يؤدون واجباتهم الرسمية. وحكم على اثنين منهم بالسجن لمدة 13 عاما لكل منهما في سبتمبر 2022 في معقل الانفصاليين الذي تسيطر عليه روسيا في لوهانسك بتهمة التجسس.

وقررت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومقرها فيينا في نهاية فبراير 2022 سحب مراقبيها الدوليين ردا على الغزو الروسي. وكان المراقبون غير المسلحين يراقبون خط وقف إطلاق النار بين القوات الحكومية الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في إقليمي لوهانسك ودونيتسك.

وانتهت ولاية البعثة في مارس 2022، لكن بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا استمرت لعدة أشهر أخرى بمساعدة الموظفين الأوكرانيين.

