فيديو يظهر غرق أحد شوارع نابلس جراء أمطار العاصفة دانيال

بثت وسائل إعلام فلسطينية، مقطع فيديو يُظهر غرق أحد شوارع مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت فجر اليوم، بعدما وصول العاصفة دانيال للأراضي الفلسطينية.

وشوهد في المقطع، كميات كبيرة من الأمطار التي أغرقت الشوارع، في حين وجدت السيارات صعوبة في الحركة.

ومساء الثلاثاء، بدأت الأراضي الفلسطينية التأثر ببقايا عاصفة «دانيال»، التي ضربت ليبيا ولاحقا مصر، حيث شهدت المناطق الفلسطينية حالة من عدم الاستقرار الجوي تمثلت بانخفاض درجات الحرارة وتساقط للأمطار.

وحذرت الأرصاد الجوية الفلسطينية، المواطنين من فرصة تشكل السيول في بعض الأدوية والمناطق المنخفضة أثناء تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي.

كما نبهت من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية وزخات البرد.