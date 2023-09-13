الصين تعين سفيرا جديدا في أفغانستان

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قدم السفير الصيني الجديد لأفغانستان أوراق اعتماده لرئيس الوزراء في أفغانستان اليوم الأربعاء، بحسب بيان لحكومة طالبان.

وقدم السفير زهاو شينج رسميا أوراق اعتماده لمحمد حسن آخوند. وأكدت وزارة الخارجية في بكين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) تقديم السفير لأوراق اعتماده.

وقالت وزارة الخارجية" بصفتنا دولة صديقة جارة تقليديا لأفغانستان، حافظت الصين دائما على علاقات دبلوماسية وتبادل وتعاون في عدة مجالات مع أفغانستان".

وينتقد المجتمع الدولي الحكام الجدد في أفغانستان بسبب السياسات التقييدية لطالبان مثل حرمان الفتيات والنساء من التعليم الثانوي والأعلى. ونتيجة لذلك، لم تعترف أي دولة بحكومة طالبان حتى الآن.

ويذكر أنه منذ عودة حركة طالبان للسلطة في أغسطس 2021، أبقت الصين وأفغانستان على علاقاتها الدبلوماسية، كما وقعت الدولتان اتفاقا للتنقيب عن النفط مطلع هذا العام.

وفي كابول، قال آخوند إنه يأمل أن يؤدي تعيين السفير لرفع مستوى العلاقات بين الدولتين، ووصف الأمر "ببداية فصل جديد".